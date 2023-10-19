شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: امتحانات الترم الأول تتم وفق مواعيد خريطة العام الدراسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول تتم وفق مواعيد الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، موضحة أن توزيع المقررات الدراسية يتضمن أيام الدراسة بالفصل الدراسى مع تخصيص أسبوع للمراجعة على المناهج قبل انطلاق الاختبارات، مشيرة إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول سوف تنطلق فى يناير 2024.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث بدأت يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، الدراسة وتستمر حتى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا على النحو التالى، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024.