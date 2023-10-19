اليوم.. محاكمة الفنان محمد رمضان بتهمة سب وقذف عمرو أديب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فاطمة عادل:

تنظر محكمة جنح الجيزة، اليوم الخميس، قضية التعويض المقامة من الإعلامي عمرو أديب ضد الفنان محمد رمضان بمبلغ 3 ملايين جنيه.

وتقدم دفاع أديب بطلب تعويض عما أصاب موكله من أضرار أدبية عقب صدور حكم نهائي ضد محمد رمضان بتغريمه 300 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف مقدم برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر".

وعاقبت المحكمة الفنان محمد رمضان بتغريم الفنان محمد رمضان 300 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وإلزامه بأن يؤدي مبلغ 10 آلاف جنيه تعويضًا مدنيًا.

كانت قضت المحكمة في وقت سابق، بتغريم الفنان محمد رمضان 300 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وإلزامه بأن يؤدي مبلغ 10 آلاف جنيه تعويضاً مدنياً.

وأعلن الإعلامي عمرو أديب خلال برنامجه في وقت سابق، أنه في حال صدر بحقه تعويضاً فإنه سيتبرع بهذه التعويضات إلى مستشفى الأطفال أبو الريش، لأنه لا يريد من محمد رمضان أي فلوس على حد وصفه.