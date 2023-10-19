شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الكهرباء: وضع أجهزة بمكونات الشبكة تكشف مكان وزمن سرقة التيار والان مع تفاصيل الخبر
وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه جار الانتهاء من إنشاء مراكز تحكم إقليمى بالقناة وآخر بالقاهرة والإسكندرية والدلتا، لافتا إلى أن الهدف من مشروع تطوير مراكز التحكم القومى هو أن تتحول جميع المراكز إلى ذكية لتقليل زمن الانقطاع وعدم انتظار شكوى من المواطن بوجود عطل أو انقطاع لأنه يظهر إلكترونيا على شاشة التحكم، ويحدد نوع ومكان العطل فى دقائق جنبا إلى جنب مع القضاء على سرقات التيار.
وأضاف المصدر أن الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى تضع على رأس أولوياتها القضاء بشكل جزرى على سرقات التيار الكهربائي فى أسرع وقت ممكن، للحفاظ على الشبكة القومية للكهرباء التى كلفت الدولة أكثر من ترليون جنيه لتطويرها وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين فى مختلف أنحاء الجمهورية.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز