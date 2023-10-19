شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الكهرباء: وضع أجهزة بمكونات الشبكة تكشف مكان وزمن سرقة التيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن هناك عددا من شركات توزيع الكهرباء تتوسع فى الاعتماد على التصوير الحراري بمراكز التحكم لتحديد مكان العطل وحله بأقصى سرعة ممكنة، مشيرا إلى أنه جار الانتهاء من وضع أجهزة داخل عدد من مكونات الشبكة تحدد المخالف بالوقت والمكان، خاصة بالمناطق الأكثر انتشارا لسرقات التيار الكهربائي.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه جار الانتهاء من إنشاء مراكز تحكم إقليمى بالقناة وآخر بالقاهرة والإسكندرية والدلتا، لافتا إلى أن الهدف من مشروع تطوير مراكز التحكم القومى هو أن تتحول جميع المراكز إلى ذكية لتقليل زمن الانقطاع وعدم انتظار شكوى من المواطن بوجود عطل أو انقطاع لأنه يظهر إلكترونيا على شاشة التحكم، ويحدد نوع ومكان العطل فى دقائق جنبا إلى جنب مع القضاء على سرقات التيار.

وأضاف المصدر أن الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى تضع على رأس أولوياتها القضاء بشكل جزرى على سرقات التيار الكهربائي فى أسرع وقت ممكن، للحفاظ على الشبكة القومية للكهرباء التى كلفت الدولة أكثر من ترليون جنيه لتطويرها وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين فى مختلف أنحاء الجمهورية.