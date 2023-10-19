شكرا لقرائتكم خبر عن نقلة حضارية.. مشروعات تطوير القاهرة الجارى تنفيذها (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد محافظة القاهرة تنفيذ عدد من مشروعات التطوير، ومنها مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، ومشروع ممشى أهل مصر، ومشروع تطوير حديقة الأزبكية، ومشروع تطوير القاهرة الخديوية، وحدائق الفسطاط، ويتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الإسكان، وفى النقاط التالية تفاصيل عدد من المشروعات الجارى تنفيذها.

يشمل مشروع تطوير "منطقة سور مجرى العيون" تنفيذ 79 عمارة بارتفاعات مختلفة، تضم 1924 وحدة سكنية، و18 وحدة تجارية بالدور الأرضى ببعض العمارات، كما يشمل المشروع تنفيذ مول تجارى إدارى ترفيهى، ويُقام على مساحة 51 ألف م2، ويضم مطاعم وسينمات، وغيرها من الأنشطة، وجراجا يسع 1355 سيارة، بالإضافة إلى مسرح رئيسى مكشوف أمام المول.

ينفذ القطاع الثاني بمشروع ممشى أهل مصر على كورنيش النيل بطول 3.2 كم، ويشتمل على الجزء الجنوبي (كوبرى قصر النيل إلى كوبرى أكتوبر - كوبرى أكتوبر إلى كوبرى 15 مايو)، والجزء الشمالي (كوبرى إمبابة إلى كوبرى الساحل)، ويضم ممشى أفراد متدرج المناسيب على طول الكورنيش و19 مبنى (مطعم عائم - 3 كافيتريات - 63 محلا تجارياً - 7 مبانٍ للخدمات)، و9 مدرجات ومسرحين، بالإضافة إلى أعمال تنسيق الموقع، والتراسات، والنوافير المائية.

يشمل مشروع تطوير حديقة الأزبكية (البحيرة - النافورة الأثرية - المسرح الروماني - البرجولة - الكافيتريا - المطعم - الأسوار - غيرها)، وتعد حديقة الأزبكية من أعرق الحدائق بمحافظة القاهرة، وتم تنفيذها فى القرن التاسع عشر فى عهد الخديوي إسماعيل.

يشمل مشروع تطوير القاهرة الخديوية تطوير واجهات العقارات، وواجهات المحال، واستغلال الأماكن الخربة في انشاء مبانى خدمية.