شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ وتفاصيل أول عظة أسبوعية فى الكنيسة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر الكثير من الأقباط الأرثوذكس فى مصر والعالم، العظة الأسبوعية لبطريرك الكرازة المرقسية على مر التاريخ منذ بداية نشأتها على يد قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

ويقول القمص بطرس جيد نجل شقيق البابا شنودة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن العظة الأسبوعية بدأت والبابا شنودة الثالث أسقف التعليم سنة 1962 يوم 30 سبتمبر، وكان يدرس للطلاب بالكلية الإكليرية، وبدأ الكل يحضر وجاءت فكرة الاجتماع الأسبوعى، وكان بين أروقة الكلية الإكليرية والبداية كانت من الستينات وموازية للتدريس في الكلية الإكليرية.

وذكر القمص يوسف تادرس الحومى أستاذ التاريخ الكنسى، إن العظة كانت تذاع على الهواء مباشرة للعالم أجمع وحتى اليوموهى جزء من عظات روحية ترتبط بعيد أو مناسبة ومرتبطة بعيد القيامة أو عيد النيروز أو شرح لأيات الإنجيل لأن هذه العظة هدفها روحى فالعظات موجودة منذ القرن الأول الميلادى، وكل الكنائس فى كل العالم تقوم بتنظيم اجتماعات روحية.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن العظة كانت في البداية يوم الجمعة ومن بعد فترة التحفظ في الدير وأصبحت يوم الأربعاء وعلى مدى التاريخ تنتقل بين المقر الباباوى في عدة أماكن.