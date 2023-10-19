شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد زراعة الفول البلدى فى الوجهين القبلى والبحرى والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نتعرف على ميعاد زراعة محصول الفول البلدى:
1- أفضل موعد زراعة لهذا الموسم في الوجه القبلي بعد 15 أكتوبر وفى النصف الأول من نوفمبر في باقي الجمهورية .
2- يعتبر ميعاد الزراعة من العوامل المحددة لإنتاج محصول الفول البلدي بسبب ارتباط العوامل الجوية "الحرارة - الرطوبة الجوية - تساقط الأمطار "بنشاط الحشرات والأمراض سواء أمراض المجموع الخضري "التبقع البني والصدأ "، أو الأمراض الكامنة في التربة "الذبول وعفن الجذور والهالوك ".
3- الفول البلدي من المحاصيل البقولية التي تستجيب بدرجة كبيرة جداً إلي التلقيح البكتيري ببكتيريا العقد الجذرية
4- ينصح بمعاملة تقاوي الفول البلدي بالعقدين عند الزراعة .
5- تؤدي العوامل الجوية خاصة ارتفاع درجات الحرارة إلي زيادة النشاط الحشري خاصة حشرتي المن والذبابة البيضاء واللتان لهما علاقة وثيقة بانتشار الأمراض الفيروسية .
6- يجب الالتزام بمواعيد الزراعة المناسبة حتى لا يحدث اى مشاكل في مرحلتي الإزهار وعقد وتكوين الثمار
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