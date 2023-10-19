شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد زراعة الفول البلدى فى الوجهين القبلى والبحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستهدف وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الفول البلدى وذلك من خلال خطة واضحة للتوسع في زراعته، عن طريق أصناف جديدة ذات انتاجية عالية وأيضا زراعته فى الأراضى الجديدة.

وفى التقرير التالى نتعرف على ميعاد زراعة محصول الفول البلدى:

1- أفضل موعد زراعة لهذا الموسم في الوجه القبلي بعد 15 أكتوبر وفى النصف الأول من نوفمبر في باقي الجمهورية .

2- يعتبر ميعاد الزراعة من العوامل المحددة لإنتاج محصول الفول البلدي بسبب ارتباط العوامل الجوية "الحرارة - الرطوبة الجوية - تساقط الأمطار "بنشاط الحشرات والأمراض سواء أمراض المجموع الخضري "التبقع البني والصدأ "، أو الأمراض الكامنة في التربة "الذبول وعفن الجذور والهالوك ".

3- الفول البلدي من المحاصيل البقولية التي تستجيب بدرجة كبيرة جداً إلي التلقيح البكتيري ببكتيريا العقد الجذرية

4- ينصح بمعاملة تقاوي الفول البلدي بالعقدين عند الزراعة .

5- تؤدي العوامل الجوية خاصة ارتفاع درجات الحرارة إلي زيادة النشاط الحشري خاصة حشرتي المن والذبابة البيضاء واللتان لهما علاقة وثيقة بانتشار الأمراض الفيروسية .

6- يجب الالتزام بمواعيد الزراعة المناسبة حتى لا يحدث اى مشاكل في مرحلتي الإزهار وعقد وتكوين الثمار