شكرا لقرائتكم خبر عن المستندات المطلوبة لاستخراج تصريح تركيب أسانسير.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح المراكز التكنولوجية المنتشرة في كافة أنحاء محافظات الجمهورية، في إطار ما تتيحه للمواطنين يومياً من خدمات حكومية، خدمة استخراج تصريح تركيب أسانسير، شريطة إحضار الأوراق والمستندات التالية:

1- تقرير من مهندس استشاري إنشائي يفيد تحمل المبنى لحمولة المصعد ومشتملاته والحركة الناتجة عنه في حالة تركيب مصعد في مبنى قائم.

2- نوتة حسابية تتضمن حسابات دلائل الحركة وحساب معامل آمان الحبال وحسابات الجر والضغط النوعي وحسابات مخدات البشر.

3- عقد تركيب المصعد من شركات المصاعد المتخصصة معتمداً من اتحاد المقاولين وصورة من تصريح مزاولة المهنة للشركة (ساري).

4- صورة قرار اتحاد شاغلين.

5- رسم هندسي للدور الأرضي والمتكرر لموقع المصعد.

6- صورة بطاقة الرقم القومي.

7- مستند سداد رسوم إدارة التحسين من المحافظة.

8- ملف المواصفات الفنية والرسومات الهندسية لإنشاء المصعد ونسخ من شهادة اختبارات الطراز للمكونات في حالة تركيب مصعد في مبنى قائم.

9- مقايسة تتضمن الأعمال.

10- صورة بطاقة قيد وتصنيف شركة المصاعد بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء (سارية).

11- صورة التوكيل رسمي في حالة الوكالة مع الاطلاع على الأصل.

12- الرسم الميكانيكي للمصعد متضمن بيانات مقاسات البئر.

13- استمارة تكاليف بتوقيع وختم المهندس.

14- صورة الرخصة أو كشف مشتملات للعقار.

15- شهادة صلاحية معتمدة من مهندس شركة المصاعد المنفذ يفيد أن جميع مكونات المصعد تم تصميمها وتعمل طبقاً للكود المصري للمصاعد وتتحمل الشركة مسئولية تركيب وتشغيل المصاعد.