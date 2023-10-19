شكرا لقرائتكم خبر عن المستندات المطلوبة لاستخراج تصريح تركيب أسانسير.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تتيح المراكز التكنولوجية المنتشرة في كافة أنحاء محافظات الجمهورية، في إطار ما تتيحه للمواطنين يومياً من خدمات حكومية، خدمة استخراج تصريح تركيب أسانسير، شريطة إحضار الأوراق والمستندات التالية:
1- تقرير من مهندس استشاري إنشائي يفيد تحمل المبنى لحمولة المصعد ومشتملاته والحركة الناتجة عنه في حالة تركيب مصعد في مبنى قائم.
2- نوتة حسابية تتضمن حسابات دلائل الحركة وحساب معامل آمان الحبال وحسابات الجر والضغط النوعي وحسابات مخدات البشر.
3- عقد تركيب المصعد من شركات المصاعد المتخصصة معتمداً من اتحاد المقاولين وصورة من تصريح مزاولة المهنة للشركة (ساري).
4- صورة قرار اتحاد شاغلين.
5- رسم هندسي للدور الأرضي والمتكرر لموقع المصعد.
6- صورة بطاقة الرقم القومي.
7- مستند سداد رسوم إدارة التحسين من المحافظة.
8- ملف المواصفات الفنية والرسومات الهندسية لإنشاء المصعد ونسخ من شهادة اختبارات الطراز للمكونات في حالة تركيب مصعد في مبنى قائم.
9- مقايسة تتضمن الأعمال.
10- صورة بطاقة قيد وتصنيف شركة المصاعد بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء (سارية).
11- صورة التوكيل رسمي في حالة الوكالة مع الاطلاع على الأصل.
12- الرسم الميكانيكي للمصعد متضمن بيانات مقاسات البئر.
13- استمارة تكاليف بتوقيع وختم المهندس.
14- صورة الرخصة أو كشف مشتملات للعقار.
15- شهادة صلاحية معتمدة من مهندس شركة المصاعد المنفذ يفيد أن جميع مكونات المصعد تم تصميمها وتعمل طبقاً للكود المصري للمصاعد وتتحمل الشركة مسئولية تركيب وتشغيل المصاعد.
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