شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تشدد على تطبيق لائحة الانضباط على أعمال العنف بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ضرورة تطبيق لائحة الانضباط المدرسى بشدة على أى مخالفات ترتكب أثناء اليوم الدراسي داخل المدارس، خاصة أعمال العنف والتعدى بعد ظهور بعض الحالات منذ بدء العام الدراسي الجديد، مشددة على عدم التهاون فى محاسبة أى مخطئ سواء طالب أو معلم أو ولى الأمر، موضحة أن لائحة الانضباط تضمن تحقيق الانضباط المدرسى والاستقرار الدراسى.

وكانت الأيام الماضية شهدت عدة وقائع ببعض المدارس ما بين حالات تعدٍ بين الطلاب أو بين إدارات المدارس وأولياء الأمور.

وحددت لائحة الانضباط المدرسى إقرار التوقيع على بنود وضوابط لائحة الانضباط، موضحة أن اللائحة تكفل الانضباط المدرسي تنظيم حقوق، وواجبات الطلاب، وأولياء الأمور، ومسئوليات وصلاحيات العاملين، بهدف تحقيق الانضباط الذاتي للطالب داخل وخارج المدرسة، على أن يقوم ولي الأمر بالحضور إلي المدرسة وفي حالة طلب إدارة المدرسة لتنفيذ قرارتها مثل الحضور للتوقيع على الإقرار الذي أعدته إدارة المدرسة بخصوص الطالب وولي أمره، والتعاون مع المعلمين وجميع العاملين في المدرسة، لضمان التزام الطالب بلائحة الانضباط المدرسي.

وشددت الوزارة على الالتزام بحضور ولي الأمر إلى المدرسة في حالة استدعائه من قبل إدارة المدرسة، وفي حال عدم حضور إلى المدرسة خلال 48 ساعة من تاريخ طلب الاستدعاء، فيتم تطبيق المعالجة التأديبية على الطالب دون الرجوع إليه وإخطاره بها.

وتضمن إقرار ولي الأمر بالاطلاع على لائحة النظام والانضباط المدرسي، على: أقر أنا ولي أمر التلميذ والمقيد بالصف، قمت بالاطلاع على نصوص وبنود لائحة النظام والانضباط المدرسي الصادرة بالقرار 187 لسنة 2023، وأتعهد بالتزامي بجميع ما ورج فيها من أحكام، مع علمي اليقيني بأن هذه التعليمات الواردة بها سارية طول فترة تواجد التلميذ المذكور بالمدرسة.