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"العمل": ننسق مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة العمل، عن ختام مديرية العمل بمحافظة دمياط، دورات تدريبية مجانية للشباب من الجنسين على مهن التبريد والتكييف، والتفصيل والخياطة والتى استفاد منها 18 متدرب ومتدربة، وتنظيم الاختبار النهائي النظري والعملي للمتدربين بمركز التدريب المهنى بدمياط الجديدة، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

وقالت منى الأطروش، مدير مديرية العمل بدمياط، وفق بيان الأربعاء، إن المديرية حريصة على تقديم جرعات تدريبية مجانية للشباب من الجنسين؛ وتأهيلهم لسوق العمل داخل المحافظة، بمراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدة المتنقلة ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك، وتشجيعهم على الإقبال على العمل الحر وريادة الأعمال بالتعاون والتنسيق مع العديد من الجهات المختصة؛ لمساعدتهم على بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة، والتنسيق مع شركات ومصانع القطاع الخاص؛ لتوفير فرص عمل لائقة للراغبين في الحصول على فرصة عمل، تساعدهم في تحسين مستويات معيشتهم وخفض معدلات البطالة في ظل الجمهورية الجديدة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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