حدث ليلاً| محمد صلاح يتضامن مع غزة.. واستعدادات لفتح معبر رفح

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

السيسي يناقش هاتفيًا مع نظيره الجنوب إفريقي التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من نظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، تناول تبادل وجهات النظر بشأن الوضع الإقليمي الراهن والتصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة.

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عشرات الشهداء والجرحى في قصف مدرسة جديدة للنازحين بقطاع غزة

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، سقوط نحو 4 شهداء وعشرات الإصابات في استهداف مدرسة بوسط قطاع غزة.

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خالد عكاشة: تهجير سكان قطاع غزة لسيناء تقويض للقضية الفلسطينية

قال اللواء خالد عكاشة مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية ،إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث بهذه الأشاره الدالة والكاشفة عن طرح فكرة صحراء النقب لاستيعاب المواطنين الفلسطينين، كان يعطى نموذج ويفسر الكلمة التى قالها في حفل تخرج الكلية الحربية، عندما تحدث عن تصدير مشكلة فلسطين واحتلال الأراضي.

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المقدم 25 ألف.. الإسكان تنتهى من حجز أراضي الإسكان المتوسط بعد 72 ساعة

تنتهي وزارة الإسكان من تلقى مقدمات الحجز الخاصة بأراضي الإسكان المتوسط ضمن مشروع مسكن للأراضي يوم 21 أكتوبر الجاري.

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يوسف الحسيني عن تضامن محمد صلاح مع فلسطين: "مصري جدع غامر بمستقبله ومهموش حد"

عقب الإعلامي يوسف الحسيني، على تنديد محمد صلاح قائد منتخب مصر وفريق ليفربول بما يحدث تجاه الشعب الفلسطيني في غزة.

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العربية: اتصالات مع العاملين بمعبر رفح من الجانب الفلسطيني استعدادًا لفتحه

نقلت قناة العربية في نبأ عاجل لها، عن مسؤول فلسطيني قوله، "إن هناك اتصالات مع العاملين في معبر رفح من الجانب الفلسطيني للاستعداد لفتحه".

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حرق العلم الإسرائيلي في مظاهرة ضد الاحتلال بالمنيا (صور)

أحرق مشاركون في مظاهرة منددة باعتداءات الاحتلال الاسرائيلي ضد الأشقاء الفلسطينيين في غزة، حيث اعرب المشاركون

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البيت الأبيض: بايدن ناقش مع تل أبيب استراتيجية الرد على هجوم حماس

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ناقش مع الحكومة الإسرائيلية استراتيجية تل أبيب، للرد على الهجوم الذي شنته حماس.

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المقاومة تقصف تل أبيب وتتهم بايدن بالتواطؤ في مجازر الاحتلال

أعلنت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، قصف مدينة تل أبيب، ردًا على المجازر الإسرائيلية التي ترتكب ضد المدنيين في قطاع غزة.

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مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: حماس استهدفت المدنيين عمدًا

قال مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة، إن حماس استهدفت المدنيين عمدا وهذا يجعلها منظمة إرهابية وهي لا ترغب في حوار أو حل سياسي.

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حماس: نرحب بدعوة المجلس الأوروبي لتحقيق دولي في استهداف مستشفى المعمداني

رحبت حركة حماس بدعوة رئيس المجلس الأوروبي لتحقيق دولي باستهداف مستشفى الأهلي المعمداني.

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