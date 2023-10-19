أخبار مصر

برلماني لـ"السيسي": أنت صقر مصر تزود عن حماها سر على بركة الله

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أعلن الدكتور حسام الملاح، عضو مجلس الشيوخ، دعمه وتأييده لأي تدابير وإجراءات يتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحماية الأمن القومي المصري ودعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الطارئة لمجلس الشيوخ لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وعبر النائب عن التنديد بالانتهاكات والمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين والأطفال والنساء.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أثبت العالم قوة مصر دفاعا عن الأرض والوطن، قائلا: بالأمس القريب فوضه الشعب لمواجهة الإرهاب وحماية الأمن القومي لمصر، واليوم ها أنت صقر مصر تزود عن حماها، سر على بركة الله وراءك شعبك بكل طوائفه.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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