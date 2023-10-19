"العمل" تتعاون مع جامعة قناة السويس لدعم الشباب الجامعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، زيارة لجامعة قناة السويس في إطار التعاون بين المديرية والجامعة؛ لدعم الشباب الجامعى وتوعيته بالدور الذي تقوم به المديرية في خدمة الشباب، وتوفير فرص تدريب مهنى مناسبة وعمل لائقة داخل منشآت القطاع الخاص، وعمليات التفتيش الميداني على المنشآت في مجالات تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، وغيرها من الخدمات التى تقدمها الأجهزة التابعة للمديرية.

وأوضح حسن رداد، مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، وفقًا لبيان الأربعاء، أنه استقبله خلال الزيارة، ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، رفقة وفد من مديرية العمل.

وأشار إلى أنه، جرى خلال الزيارة مناقشة ضرورة عمل ندوات توعية الطلاب في مجال السلامة والصحة المهنية، ومحاضرات تشمل التعريف بحقوق العامل قبل وبعد التوظيف لمعرفة حقوق العامل وواجباته التى كفلها له قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وتعزيزاً لعلاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من أصاب أعمال وعمال.

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