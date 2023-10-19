شكرا لقرائتكم خبر عن 94% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة التلاعب بالأسعار مع مبادرة تخفيضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة التلاعب في أسعار السلع، مع بدء تفعيل مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة التلاعب في أسعار السلع، مع بدء تفعيل مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار.

وأيد 94% من القراء مطالب تغليظ عقوبة التلاعب في أسعار السلع، مع بدء تفعيل مبادر ةالحكومة لتخفيض الأسعار، بينما عارض 6% من القراء مطالب تغليظ عقوبة التلاعب في أسعار السلع، مع بدء تفعيل مبادر ةالحكومة لتخفيض الأسعار.