شكرا لقرائتكم خبر عن 21 مليون جنيه لرفع كفاءة فرق الصيانة بكهرباء شمال الدلتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس محمد عسل رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء ، أن الشركة وضعت خطة لرفع كفاءة فرق الصيانة المركزية بقطاعات الشركة بتكلفة بلغت 21 مليون و 600 ألف جنيه خلال العام المالى 2022\2023 مقابل 18 مليون و500 ألف جنيه فى العام المالى السابق ، وذلك فى إطار تنفيذ خطة وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.

و اضاف عسل فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن خطة الشركة استهدفت رفع كفاءة فرق الصيانة المركزية بقطاعات الشركة وعددها (19) فرقة صيانة 4 بشمال الدقهلية ، 4 بجنوب الدقهلية ، 5 بكفر الشيخ ، 3 بدمياط ) بإجمالي عمالة (130) فرد وعدد (3) فرق صيانة تحت الجهد بقطاعات شمال وجنوب الدقهلية وكفر الشيخ بإجمالي عمالة (25) فرد ] وتم تزويد جميع فرق صيانة وإزالة الأعطال بعدد ومهمات الصيانة والسلامة والصحة المهنية اللازمة لإتمام الأعمال طبقاً للأصول الفنية المعتمدة وتم تنفيذ خطة الصيانة السنوية بنسبة 100% .

وتابع عسل ،أن الشركة نفذت أعمال تطوير ورفع كفاءة مراكز خدمه العملاء و مباني الهندسات لرفع مستوى الخدمة المقدمة بقيمة 5 مليون 88 الف جنيه ، لافتا إلى أن الاستثمارات المنفذه بالشركه خلال العام المالي 2022/2023 بلغت 472 مليون و 987 الف جنيه ، موكدا أن نسبة التنفيذ للخطة الاستثمارية بلغت 122.5% بإجمالي 271 مليون و 800 الف جنيه وذلك لتطوير مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بنطاق عمل الشركة.