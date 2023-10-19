شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب المدارس يرتدون وشاح فلسطين تضامنا مع أرواح شهداء غزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى لفتة إنسانية ارتدى طلاب المدارس وشاح فلسطين، تضامنا مع الشعب الفلسطيني ضد جرائم الاحتلال الاسرائيلي فى قطاع غزة، حيث حرصت المدارس على الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين، كما ألقت الإذاعة المدرسية بطابور الصباح كلمة تلخص ما يدور فى فلسطين والاعتداء الغاشم من جانب قوات الاحتلال الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني العزل، وإبراز دور مصر الكبير فى رفض تهجير شعب فلسطين، وقرارات القيادة السياسية الأخيرة.

ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كافة المديريات التعليمية بوقوف الطلاب، خلال طابور الصباح اليوم الخميس بكافة المدارس على مستوى الجمهورية، دقيقة حدادا على أرواح الشهداء من الشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك تعبيرا عن تضامن طلاب مصر مع القضية الفلسطينية التي كانت وستظل على رأس أولويات الدولة المصرية.

وأكد الدكتور رضا حجازي أن الوزارة تضع القضية الفلسطينية واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني على رأس جهود التوعية التي تقدمها لأبنائها الطلاب، مضيفا أن وزارة التربية والتعليم، طلابا ومعلمين، تقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية في كافة القرارات التي تتخذها حفاظا على السيادة المصرية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.