شكرا لقرائتكم خبر عن مطار العريش يستقبل طائرة فنزويلية تحمل 30 طنا مساعدات إنسانية إلى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أرسلت الحكومة الفنزويلية 30 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان غزة على متن رحلة هبطت في مصر، حسبما أفاد وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل.

ووقال جيل في تصريحات بثها التليفزيون الرسمي إن "الحكومة الفنزويلية طلبت بشكل مباشر من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بذل كل الجهود الدبلوماسية لإجبار دولة إسرائيل، أولا وقبل كل شيء، على وقف إطلاق النار".

و"ثانيًا، إذا سمحوا بدخول المساعدات الإنسانية والاجتماعية لسكان غزة، فيجب أن يبدأ ذلك على الفور.

ووصلت المساعدات إلى مطار العريش، "وكان في استقبالها مسؤولو الهلال الأحمر، فيما تم التنسيق على أن تتمكن من دخول قطاع غزة في أسرع وقت ممكن.

تحتوي الشحنة على مياه الشرب، ومستلزمات الإسعافات الأولية والنظافة الشخصية، والمواد الطبية الجراحية، والفرشات، ومضخات المياه، والقفازات، والأغذية غير القابلة للتلف.