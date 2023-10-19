شكرا لقرائتكم خبر عن بروفيسور أوزبكي لـ"الخليج 365": مصر من أكثر الدول التاريخية المؤثرة بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سنة الله محي الدينوف أستاذ التاريخ بجامعة سمرقند الحكومية، إن مصر واحدة من أكثر الدول التاريخية المؤثرة فى العالم ولطالما جمعتها علاقات طيبة مع أوزبكستان امتدت عبر العصور، مؤكدا أن كل العلماء رغبوا فى زيارتها لتبادل الخبرات والتعرف على تاريخها والتعلم منه.



أستاذ التاريخ بجامعة سمرقند الحكومية

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" فى مدينة سمرقند، إن هناك رموز تاريخية تحظى بمكانة مرموقة واحترام وتقدير فى الدولتين حيث يعكسوا قيم دينية وثقافية ومعرفية مشتركة وروابط صداقة وأخوة، ومن بين هؤلاء المفكر الأوزبكى أحمد الفرغاني الذى اخترع "مقياس النيل" الموجود فى مصر، والملك سيف الدين قُطُز من خوارزم، كما يوجد جامع " ابن طولون" هو من أكبر جوامع مصر من حيث المساحة، و"حديقة الأوزبكية" التي أنشأها "سيف الدين أوزبك اليوسفي ".



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وأشار إلى أن مدينة سمرقند شأنها شأن القاهرة لديها الكثير من المواقع التاريخية والأثرية والتراثية، لافتا إلى أنه فى 1996 ، أصدر رئيس جمهورية أوزبكستان السابق إسلام كريموف مرسوما "بشأن منح سمرقند وسام الأمير تيمور"، واقترح إعلان يوم - 18 أكتوبر - "يوم سمرقند"، فى الذكرى 660 لميلاد الأمير تيمور.

يذكر أن سمرقند تستضيف الدورة 25 للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية فى الفترة من 16-20 أكتوبر الجارى.

وتعد سمرقند، التى كانت مدينة محورية على طريق الحرير القديم وكانت بمثابة عاصمة للإمبراطورية التيمورية خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر، هى واحدة من أهم المراكز الثقافية والسياحية فى آسيا.



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كما تعد سمرقند، التي يشار إليها في العصور القديمة باسم أفراسياب، واحدة من أقدم المدن في آسيا الوسطى. وتشمل المعالم الأثرية الرئيسية مسجد ومدارس ريجستان، ومسجد بيبي خانوم، ومجمع شاهي-زيندا، ومجموعة كور أمير أو ضريح تيمورلنك بالإضافة إلى مرصد أولوج بيك. كونها مدينة ربط رئيسية على طريق الحرير بين الصين وبلاد فارس وأوروبا، تعتبر سمرقند مهدًا للتجارة والثقافة والعلوم.