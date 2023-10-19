شكرا لقرائتكم خبر عن ‫الطب البيطرى: تحصين 52 ألف رأس ماشية بالشرقية ضد مرض طاعون المجترات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، بالتعاون مع جامعة الزقازيق والقطاع الخدمي بالمحافظة، قافلة بيطرية توعوية مجانية بمركز الإبراهيمية، وتم رش 85 رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع 200 رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وتحصين 51 ألف و 910 رأس ماشية ضد مرض طاعون المجترات، وترقيم 2117 حيوان.

و تواصل الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة "الأغنام والماعز"، أعمالها تحت رعاية الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، و تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي .

قالت الدكتورة نجلاء رضوان رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بالهيئة ان الحملة تستهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية من انتشار الأمراض الوبائية تحت اشراف مديرى مديريات الطب البيطري في المحافظات لضمان تنفيذ الحملة على الوجه الأمثل، بالإضافة إلى قيام فرق الإرشاد البيطرى بكافة أنحاء الجمهورية بتوعية المزارعين بضرورة الاستجابة للفرق البيطرية القائمة على تنفيذ الحملة لتحصين رؤوس الأغنام والماعز من مرض طاعون المجترات الصغيرة حفاظا على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تقوم بتنظيم حملات دورية ومستمرة طوال العام لتحصين المواشي ضد الأمراض والاوبئة بالإضافة إلى القوافل البيطرية المجانية التي تجوب المحافظات للحفاظ على الثروة الحيوانية والتي تعتبر أحد أهم محاور الأمن الغذائى.