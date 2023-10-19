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وزارة الصحة: لقاح الالتهاب الكبدى الفيروسى B يحمى من العدوى مدى الحياة

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القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن لقاح الالتهاب الكبدى الفيروسى بى آمن وفعال فى الحماية من العدوى مدى الحياة ، مؤكدة أنه متوفر فى فروع المصل واللقاح.

 

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن 6 معلومات هامة عن لقاح الالتهاب الكبدى بى، مؤكدة أن اللقاح مهم لجميع الفئات خاصة الأطفال خلال 24 من الولادة.

 

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن لقاح التهاب الكبد B مهم لجميع الفئات وخاصة الأطفال خلال 24 ساعة من الولادة.

 

وتابعت وزارة الصحة: اللقاح مهم للأشخاص المخالطين لحالات مصابة بفيروس B ومن يقومون بعمل جلسات غسيل كلوى.

 

واستكملت: عادةً ما يُعطى لقاح التهاب الكبد B على هيئة ثلاث أو أربع حقن على مدى ستة أشهر.

 

وقالت: لا تحدث الإصابة بالتهاب الكبد B بعد تلقي التطعيم لأنه يوفر الحماية بدرجة كبيرة، كما أن لقاح التهاب الكبد B متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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