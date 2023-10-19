شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين: نشاط التجارة الداخلية خلال 9 سنوات تجاوز الـ7 تريليونات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة، أن أنشطة التجارة الداخلية سواء أنشطة تجارة الجملة أو أنشطة تجارة التجزئة ، إضافة إلى أنشطة التجارة الإلكترونية، نجحت فى ضخ استثمارات جديدة خلال العام الماضي 2022/2023 تتعدي 5 مليار جنيه مصري.

وشهد السوق المصري عدة افتتاحات واسعه ومستمرة علي مدار الـ 9 سنوات الماضية، حيث استطاع نشاط قطاع التجارة الداخلية خلال تلك الفترة الوصول الي ما يتعدى الـ 7 تريليون جنية مصري وهو ما يمثل انجازاً ضخمًا بكافة المقاييس العالمية، وخاصة خلال الأعوام الثلاثة الماضية التي عانت من ندرة التوسعات في هذا القطاع وتخوف البعض من ضخ رؤوس أموال جديدة كما نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير مخزون احتياطي من السلع الأساسية يكفى لمدة 6 اشهر في المتوسط تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية نيابة عن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، فرع لمنفذ السلع الغذائية بمدينة العبور باستثمارات 50 مليون جنيه، لافتا إلى أن هذا الفرع يعد أول الفروع في خطة توسعات احدى السلاسل التجارية، والتي بدأت فى النصف الثاني من عام 2023 و تشمل حسب المخطط الوصول بعدد الفروع الجديدة إلي ثمانية فروع قبل نهاية العام المالي في يونيو من عام 2024 وباستثمارات إجمالية تقدر بـ 320 مليون جنيه خلال العام المالي.