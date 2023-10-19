شكرا لقرائتكم خبر عن عميد هندسة القاهرة: ما يقوم به الكيان الإسرائيلى فى غزة ضد الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، الممارسات التى يرتكبها الكيان الاسرائيلى ضد المدنيين فى فلسطين وقطاع غزة ، موضحا أن اراقة الدم الانسانى حرام وقلوبنا تعتصر حزنا .

وأضاف الدكتور حسام عبد الفتاح خلال كلمه له بالوقفة التضامنية بكلية الهندسة بجامعة القاهرة ، أن ما يقوم به الاحتلال ضد الإنسانية والأديان، وما يجرى نتيجة تخاذل المجتمع الدولى ويشجع تلك الأعمال الإجرامية، ونحن لا يمكن أن نوافق على استمراره ، وما نستطيع فعله إظهار وقوفنا بجوار أخواتنا فى الانسانية والعروبة وإدخال المساعدات الإنسانية لهؤلاء الضحايا.

وتابع عميد كلية الهندسة، أن القيادة السياسية جاهزة وتسخر كل الإمكانيات على باب غزة والاحتلال يرفض منحهم المساعدات بخلاف قطع المياه والكهرباء وكل سبل الحياة ويرفضون تقديم المساعدات لهم ولكن باذن الله نصر قريب للصابرين .