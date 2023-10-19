شكرا لقرائتكم خبر عن الطب البيطرى: فحص 5680 رأس ماشية مجانًا بمطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت مديرية الطب البيطرى بمحافظة مطروح، بالتعاون مع إحدى شركات قطاع البترول، قافلة بيطرية مجانية بقرية سواني سمالوس التابعة لإدارة الضبعة البيطرية، حيث تم إجراء الكشف والفحص الطبي علي إجمالي 5680 رأس من الحيوانات.

‎يأتى ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وبالتنسيق مع الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور ايهاب صابر رئيس الهيئة العامة لخدمات البيطرية.

‎كما نظمت هيئة الخدمات البيطرية الحملة القومية الثانية فى العام الحالى التى انطلقت فى جميع محافظات الجمهورية، منتصف الشهر قبل الماضى وتشمل تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضيّ الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

‎‏‎وتعمل الحملة من خلال لجان ثابتة ومتحركة ومن بيت لبيت حيث يتم مناشدة المربين بضرورة التعاون مع لجان التحصين حفاظاً على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية، وتحقيقاً للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة وضروة التأمين على مواشيهم لأن هذا هو الطريق الأمثل لتعويضهم في حالة نفوق الحيوان أو سرقته.

‎‏‎قال الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أنه بناءًا على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أنه تم توفير كافة اللقاحات المطلوبة واتخاذ الإجراءات والتجهيزات لبدء وإنجاز أعمال حملة التحصين على أكمل وجه في جميع أنحاء الجمهورية.

‎‏‎وأضاف صابر أنه خلال الحملة يتم تعريف المربين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الأمراض التي تعرض لها والتحصينات التي تلقاها وأيضًا تعريف المربين بأهمية التأمين على مواشيهم من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.