شكرا لقرائتكم خبر عن ‫"الزراعة" تنظم ورشة حول المعايير الأخلاقية لاستخدام الحيوانات فى التعليم والبحث العلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أول ورشة عمل للجنة مركز البحوث الزراعية لرعاية واستخدام الحيوانات فى التعليم والبحث العلمى بالقاعه الكبرى للمركز الاقليمى للاغذية والأعلاف بعنوان "المعايير الأخلاقية لإستخدام الحيوانات فى التعليم والبحث العلمى" تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي وإشراف الدكتور محمد سليمان – رئيس مركز البحوث الزراعية .

وتهدف الورشة إلى التعريف باللوائح والقوانين العالمية المنظمه للتعامل مع حيونات التجارب في البحث العلمي وأليات الإستخدام الأمثل للحيوانات ورعايتها قبل وأثناء التجربة البحثية فى مراكز حيوانات التجارب المتوافرة بمعاهد المركز تماشياً مع تعليمات منظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية لصحة الحيوان ومنظمة الاغذية والزراعة في هذا الشأن مما يرفع من تصنيف مركز البحوث الزراعية بين المراكز البحثية المناظرة على مستوى العالم.

وأشار رئيس مركز البحوث الزراعية إلى أهمية بذل الجهد لتنفيذ البحوث التطبيقية والإنتاجية ورفع الكفاءة العلمية والبحثية لهم وتشجيعهم على نشر الابحاث فى المجلات العالمية مما يعود بالنفع على المجتمع والبيئة.

وشارك في الورشة الدكتورة شيرين عاصم وكيل مركز البحوث الزراعية والدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية والدكتور احمد عكازى مدير المركز الاقليمى للاغذية والاعلاف وأعضاء لجنة مركز البحوث الزراعية لرعاية وإستخدام الحيوانات فى التعليم والبحث العلمي من معاهد ومعامل المركز المختلة وكذلك 42 باحث من معاهد المركز.

وأشار مدير معهد صحة الحيوان إلى التعاون المستمر بين اللجنة ولجنة جامعة القاهرة لرعاية واستخدام الحيوانات فى التعليم والبحث العلمى واللقاءات بين باحثي المركز في معاهد ومعامل مركز البحوث الزراعية المختلفة لرفع كفاءة المنظومة البحثية بالمركز.