شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تنفذ محطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط البحرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة النقل تنفيذ محطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط البحري ضمن خطة وزارة النقل لتطوير كافة الموانئ المصرية البحرية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجيستيات.

ونشرت وزارة النقل صورا توضح نسب التنفيذ للمحطة بميناء دمياط، وإنشاء الأرصفة الخاصة بها، حيث تبلغ أطوال الأرصفة 2 كم وطاقة استيعابية 3.5 مليون جاوية مكافئة، بتكلفة 4.495 مليار جنيه، كما تم إنشاء محطة متعددة الأغراض بأطوال أرصفة 681 متر بتكلفة 1365 مليون جنيه، وتطوير الحاجز الشرقي للميناء بإضافة طول 1420 متر وجاري إنشاء الحاجز الغربي، بطول 5400 متر بتكلفة إجمالية 2.5 مليار جنيه .

وقطعت وزارة النقل المصرية شوطا طويلا لتطوير الموانئ البحرية، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط ووجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها وهو قناة السويس وبهدف أن تكون مصر بالموقع الطبيعي لها كمحرك للتجارة العالمية وأن تكون كافة تلك الاستثمارات بقطاع الموانئ وتنمية ظهيره بأموال مصرية خالصة علي أن يتم طرح تلك المشروعات للإدارة والتشغيل مع القطاع الخاص المصري والعالمي للوصول للهدف الرئيسي وهو جعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات.

ومن هذا المنطلق ، قامت وزارة النقل بدورها من خلال تنفيذ مجموعة أهداف استراتيجية في عدة محاور كان المحور الأول منها خلق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج ( الصناعي – الزراعي - التعديني – الخدمي ) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنه مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة ومن أهم هذه الممرات ( ممر السخنة – الإسكندرية اللوجيستي وممر القاهرة – الإسكندرية اللوجيستي وممر طنطا – المنصورة – دمياط وممر جرجوب – السلوم وممر العريش – طابا ).

تم التخطيط لإضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 65كم بأعماق تتراوح من (15-18) متر واهمها موانئ برنيس / سفاجا/ السخنة / الأدبية / نويبع على البحر الأحمر وموانئ العريش / بورسعيد / دمياط / ابو قير / الإسكندرية/ جرجوب على البحر المتوسط ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلي 100 كم بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال 15 كم وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 400 مليون طن سنويا بدلا من 185 مليون طن و40 مليون حاوية مكافئة سنويا بدلا من 12 مليون حاوية مكافئة.