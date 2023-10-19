شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تستورد 250 ألف طن أرز أبيض ضمن مبادرة تخفيض الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية، لاستيراد 250 ألف طن أرز أبيض، من الخارج لطرحه بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ضمن مبادرة تخفيض الأسعار.

على جانب آخر تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على كميات كبيرة من السلع الأساسية مثل زيت الطعام والأرز وتوفير السكر والمكرونة والمسلى الصناعى والفول والعدس، وغيرها من السلع الأخرى لطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، لطرحها للمواطنين ضمن مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية ومنتجات اللحوم والدواجن.

وشهدت مجموعة من المنتجات تراجعا في الأسعار، حيث يباع السكر بسعر 27 جنيهاً للكيلو، والزيت 700 مللى تراوح بين 30 و35 جنيها والعبوة اللتر بين 38 و45 جنيها، كما انخفضت أسعار العدس المجروش المعبأ عند 40 جنيها بدلاً من 54 جنيها للكيلو والسائب بـ 36.5 جنيه، والأرز تراوح بين 18 و20 جنيها للكيلو، وأيضا عبوة اللبن المعبأ زنة 500 جرام بـ 14.90 جنيه وبسعر 27.90 جنيهاً للكيلو، والجبنه مثلثات 8 قطع بـ8 جنيهات وعبوة الجنية 500 جرام بـ24 جنيها بدلاً من 30 جنيها، والعبوة 250 جراما بين 14 و16 جنيها حسب النوع.