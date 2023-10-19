شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب جامعة عين شمس يهتفون "يا فلسطين إحنا وراكى بالملايين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم منذ قليل المئات من طلاب جامعة عين شمس من مختلف الكليات ، لتظاهرة طلاب جامعة عين شمس للتنديد بممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلى وقصف مستشفى المعمدانى فى غزة، والقصف المتواصل على قطاع غزة، بهتافات "يا فلسطين احنا معاكى ليوم الدين".

واستكمالا لحزمة الإجراءات التي اتخذتها جامعة عين شمس لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتنفيذًا لقرر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام.

وأعلنت الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب حالة الحداد وتنكيس أعلام جامعة عين شمس حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وحذر الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خطورة تصفية القضية الفلسطينية، قائلا:"إن تصفية القضية الفلسطينية أمر في غاية الخطورة.. لأننا نرى أن ما يحدث في غزة الآن ليس فقط حرص إسرائيل على توجيه عمل عسكري ضد حماس، إنما محاولة لدفع سكان المدنيين إلى اللجوء والهجرة إلى مصر".