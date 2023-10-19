شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بالموافقة على اتفاقية منع الازدواج الضريبى بين مصر وقطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 254 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر . وقد وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 11 يوليو سنة 2023. نشر القرار في الجريدة الرسمية.

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