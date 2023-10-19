شكرا لقرائتكم خبر عن بدء توافد النواب على المجلس لعقد جلسة طارئة بشأن القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدء توافد أعضاء مجلس النواب، لعقد جلسة طارئة ظهر اليوم، لبحث تداعيات الأوضاع في فلسطين.

وقال النائب علاء عصام عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، من المقرر أن تشهد الجلسة تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسى لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأن حماية الأمن القومي المصري ودعم القضية الفلسطينية.

وثمن عصام فى تصريحات لـ"الخليج 365" تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما ثمن تصريحات الدولة المصرية وعلي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى من محاولات تصفية القضية الفلسطينية بتهجير الشعب الفلسطيني خارج أراضيه.

وأدان، العدوان الإسرائيلي علي غزة، واصفا إياه بالحرب التي تغتال الإنسانية، مشددا أن إسرائيل هي العدو الأول والأساسي للعرب ومصر، مؤكدا على موقفه المساند لنضال الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية، موضحا أنه يقف مع صموده في غزة وفي كل مدن وقرى فلسطين المحتلة.

كما ثمن "عصام" دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعقد قمة القاهرة للسلام السبت المقبل لبحث تداعيات الأوضاع في فلسطين، مؤكدا أن حل القضية الفلسطينية وهو السلام الشامل وإقامة دولة فلسطينية عبر حدود يونيو 1967.