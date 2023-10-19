شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للانتخابات" تعلن عدم تلقى أى اعتراضات من مرشحى انتخابات الرئاسة 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، عن عدم تلقيها ثمة اعتراضات من قبل طالبي الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، حتى ختام المدة الزمنية المحددة لهذا الإجراء بالجدول الزمني المعلن للعملية الانتخابية.

وتنوه الهيئة الوطنية للانتخابات، أن قرارها رقم 4 لسنة 2023 بشأن الجدول الإجرائي والزمني للعملية الانتخابية قد أفرد يومي 17 و 18 من شهر أكتوبر الجاري لتلقي اعتراضات طالبي الترشح من الساعة التاسعة صباحاً حتي الخامسة مساءً.

ومن المقرر أن تبدء اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 19أكتوبر حتي السبت 21 أكتوبر فحص طلبات الترشح، لمقدمي طلبات الترشح الأربعة الذين تضمنتهم القائمة المبدئية التي اعلنتها الهيئة بقرارها الصادر بتاريخ 15 أكتوبر.