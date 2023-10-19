وزير الري يستعرض أعمال صيانة "قنطرة حجز الصالحية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس إيهاب الجوهري، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، يستعرض أعمال صيانة قنطرة حجز الصالحية.

وقال "سويلم" في بيان الخميس، إن أعمال صيانة قنطرة حجز الصالحية تأتي ضمن مشروعات تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري التي تقوم الوزارة بتنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية.

وتم إدارج قنطرة حجز الصالحية بالخطة الاستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية التابعة لقطاع الخزانات، والتي تهدف لمتابعة حالة القناطر واتخاذ أي قرارات تتعلق بإحلال وتجديد وصيانة هذه القناطر.

وتبين بعد المعاينة والدراسة احتياج قنطرة حجز الصالحية للصيانة نظرًا لوجود صعوبة في عمل الموازنات المائية طبقًا لوضع القنطرة الحالي، الأمر الذي يستلزم تغيير وإحلال نظام التشغيل الحالي بنظام أحدث لزيارة مرونة عملية التشغيل وتحسين عملية التحكم في إمرار التصرفات.

وبلغت نسبة تنفيذ أعمال الصيانة 60% حاليًا، وتشتمل أعمال الصيانة الجارية على مراشمة وصيانة ودهان بوابات القنطرة، وتوريد وتركيب أجهزة تشغيل كهروميكانيكية جديدة للبوابات، وصيانة مصدري التغذية الكهربائية الدائم والاحتياطي، وتوريد وتركيب لوحات التشغيل والتحكم في بوابات القنطرة، وتركيب كابلات جديدة.

جدير بالذكر أن قنطرة حجز الصالحية تقع على الكيلو 75.00 على ترعة الإسماعيلية وتتكون من 5 فتحات بعدد 2 بوابة رأسية وعدد 1 ونش يعمل يدويًا وكهربائيًا لرفع البوابات، وتقوم بحجز المياه لتغذية قنطرتي فم الصالحية والسعيدية وعدد من القناطر الصغيرة التي تخدم زمام حوالي 190 ألف فدان بالإدارة العامة لري الصالحية بخلاف متطلبات مياه الشرب وغيرها من الاحتياجات.

كما تضم القنطرة كوبري علوي حمولة 70 طنًا، وهويس ملاحي بعرض 17 مترًا وطول 116 مترًا.