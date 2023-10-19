متحدث الرئاسة: قمة مصرية أردنية بالقاهرة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
تُعقد اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023 قمة مصرية أردنية تستضيفها القاهرة.
صرح بذلك المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
تُعقد اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023 قمة مصرية أردنية تستضيفها القاهرة.
صرح بذلك المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية