تحسس مناطق العفة.. تفاصيل إحالة صيدلي هتك عرض قاصرات للجنايات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

كشفت تحقيقات النيابة تفاصيل اتهام صيدلي بهتك عرض سيدات وفتيات داخل صيدليته بعزبة الهجانة بمدينة نصر.

وقالت النيابة في أمر إحالة المتهم للجنايات إن المتهم "خ. م" 48 سنة، في غضون عامي 2018 - 2019، هتك عرض المجني عليهن "مجهولين الهوية" بأن استغل عمله كصيدلي وحاجة المجني عليهن في الكشف عن حالتهن الصحية فأوهمهن بقضاء حاجتهن، فكشف عنهن عوراتهن وتحسس مناطق العفة لديهن قاصدًا هتك عرضهن حال كونه ممن له سلطة عليهن.

كما نسبت النيابة للمتهم في القضية رقم 13626 لسنة 2023 جنايات مدينة نصر أنه انتهك حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليهن بأن التقط لهن في مكان خاص مقاطع فيديو بغير رضائهن حال ارتكابه جريمة هتك العرض.

وحسب قانون العقوبات، فإن عقوبة المتهم حال إدانته بتهمة هتك العرض لقاصرات ممن له سلطة عليهن تصل إلى السجن المؤبد.

ونصت المادة 268 على أن "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) - متولي تربيتها أو له سلطة عليها - تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معاً يُحكم بالسجن المؤبد.