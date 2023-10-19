لغز العثور على جثة شاب أسفل عقار بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

عثرت قوات الشرطة على جثة شاب أسفل عقار بمدينة نصر.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا بالعثور على جثة شاب عشريني مصاب بكسور ونزيف ونُقلت جثته، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة لكشف تفاصيل الواقعة والوقوف عل ملابساتها.

وبالفحص تبين أن الشاب يرتدي كامل ملابسه، كما تبين إصابته بكسور ونزيف، وتبين من خلال التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأن الشاب المتوفي اختل توازنه أثناء وقوفه على سور "البلكونة" بشقته الكائنة في الطابق الخامس بالعقار محل البلاغ لإنهاء بعض الأعمال.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.