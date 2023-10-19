"الوطنية للانتخابات": لم نتلق أي اعتراضات من طالبي الترشح لانتخابات الرئاسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن عدم تلقيها ثمة اعتراضات من قبل طالبي الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، حتى ختام المدة الزمنية المحددة لهذا الإجراء بالجدول الزمني المعلن للعملية الانتخابية.

ونوهت الهيئة في بيان عنها اليوم الخميس، أن قرارها الرقم ٤ لسنة ٢٠٢٣ بشأن الجدول الإجرائي الزمني للعملية الانتخابية أفرد يومي 17 و 18 من شهر أكتوبر الجاري لتلقي اعتراضات طالبي الترشح من الساعة التاسعة صباحاً حتي الخامسة مساءً.

ومن المقرر أن تبدأ اعتبارا من اليوم الخميس الموافق ١٩ أكتوبر حتى السبت ٢١ أكتوبر فحص طلبات الترشح، لمقدمي طلبات الترشح الأربعة الذين تضمنتهم القائمة المبدئية التي أعلنتها الهيئة بقرارها الصادر بتاريخ 15 أكتوبر الجاري.



وتقدم 4 مرشحين محتملين بأوراقهم وهم: عبد الفتاح السيسي، الرئيس الحالي "تزكيات وتأييدات"، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر "تزكيات وتأييدات"، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة "تزكيات النواب"، ورئيس حزب المصري الديمقراطي فريد زهران "تزكيات النواب".

يذكر أن الانتخابات الرئاسية تقام بالخارج أيام 1 و 2 و 3 ديسمبر، وبالداخل أيام أيام 10 و 11 و 12 ديسمبر من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.