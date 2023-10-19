بعد 6 وقائع.. سقوط لص المساكن في الطالبية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الشرطة القبض على عاطل لاتهامه بارتكاب 6 وقائع سرقة مساكن بالطالبية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أن عاطلا له معلومات جنائية يزاول نشاطا إجراميا في مجال سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب.

لتقنين الإجراءات تمكنت الرائد أحمد فاروق رئيس مباحث الطالبية من ضبطه، واعترف بارتكابه 6 وقائع بدائرة القسم وأرشد عن المسروقات لدى عميله سيء النية (مالك مخزن خردة - مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية) تم ضبطه وإعادة المسروقات.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.