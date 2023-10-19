"الطفلة ماتت وأبوها غرقان في دمه".. بائع خردة يفتح النار على عامل بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات واقعة مقتل طفلة وإصابة والدها، إثر إصابتهما بأعيرة نارية في القليوبية

تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية من أحد المستشفيات باستقبال عامل "مصاب برش خرطوش"، وابنته "9 سنوات" مصابة برش خرطوش "توفيت عقب وصولها" - مقيمان بدائرة المركز.

بالفحص تبين وجود خلافات جيرة سابقة بين المجني عليه، وآخر بائع خردة مقيم بذات العنوان وبتاريخ الواقعة دلف الأخير لسطح العقار المواجه لمنزل المجني عليهما، وقام بإطلاق عيار ناري من فرد محلي على شرفة مسكن المجني عليهما أثناء تواجدهما فأحدث إصابتهما التي أودت بحياة الثانية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مالك العقار المواجه لمنزل المجني عليه والعثور على فرد محلي بسطح العقار ملكه، وبمواجهته أيد ما سبق، وقرر أن السلاح المضبوط هو المستخدم في الواقعة وأن مطلق العيار هو المتهم بائع الخردة، تم ضبطه وأقر بارتكابه الواقعة.

وأضاف أنه كان برفقته بمكان الواقعة بائع خردة آخر مقيم بذات الناحية وباستهداف الأخير أمكن ضبطه وأيد ما سبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.