شكرا لقرائتكم خبر عن "السياحة العالمية": دهشور وسيوة من أفضل القرى السياحية فى 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منظمة السياحة العالمية أفضل قرى سياحية لعام 2023، واختارت 54 قرية سياحية من أصل 260 قرية رشحت نفسها، من بينها دهشور وسيوة وتم اختيار سانت كاترين للمشاركة في برنامج لترقية هذا العام، وذلك فى إطار جمعيتها العامة الخامسة والعشرين المنعقدة فى سمرقند، أوزبكستان، فى الفترة 16-20 أكتوبر الجارى.

وحصلت خمس مجتمعات في بيرو على هذه الجائزة المرموقة، والتي تُمنح للقرى التي تتميز بالتزامها بالاستدامة بجميع جوانبها - الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وتشكل السياحة المجتمعية حافزا للتنمية، وخاصة في المناطق الريفية، ومن خلال تسليط الضوء على أفضل الأمثلة، تأمل منظمة السياحة العالمية في تشجيع السياح على قضاء الوقت والمال في أماكن ليست رائجة سياحيا رغم تمتعها بكل المقومات.

وتقدمت ما يقرب من 260 قرية بطلب للحصول على أفضل القرى السياحية لعام 2023، حيث تنافست في فئات تشمل الموارد الثقافية والطبيعية، والاستدامة الاجتماعية والبيئية، والبنية التحتية والاتصال، والصحة والسلامة والأمن.

ويبرز الفائزون الـ 54 بسبب جاذبيتهم للسياح، ولكن أيضًا لأنهم يستفيدون من هذا الاهتمام لخلق فرص عمل، وتمكين الفئات الضعيفة، وتمويل التراث والحفاظ على البيئة، والتأكد من أن قراهم هي أماكن جذابة للسكان المحليين للعيش والعمل والاسترخاء.