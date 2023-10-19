شكرا لقرائتكم خبر عن "السياحة العالمية": دهشور وسيوة من أفضل القرى السياحية فى 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت منظمة السياحة العالمية أفضل قرى سياحية لعام 2023، واختارت 54 قرية سياحية من أصل 260 قرية رشحت نفسها، من بينها دهشور وسيوة وتم اختيار سانت كاترين للمشاركة في برنامج لترقية هذا العام، وذلك فى إطار جمعيتها العامة الخامسة والعشرين المنعقدة فى سمرقند، أوزبكستان، فى الفترة 16-20 أكتوبر الجارى.
وحصلت خمس مجتمعات في بيرو على هذه الجائزة المرموقة، والتي تُمنح للقرى التي تتميز بالتزامها بالاستدامة بجميع جوانبها - الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وتشكل السياحة المجتمعية حافزا للتنمية، وخاصة في المناطق الريفية، ومن خلال تسليط الضوء على أفضل الأمثلة، تأمل منظمة السياحة العالمية في تشجيع السياح على قضاء الوقت والمال في أماكن ليست رائجة سياحيا رغم تمتعها بكل المقومات.
وتقدمت ما يقرب من 260 قرية بطلب للحصول على أفضل القرى السياحية لعام 2023، حيث تنافست في فئات تشمل الموارد الثقافية والطبيعية، والاستدامة الاجتماعية والبيئية، والبنية التحتية والاتصال، والصحة والسلامة والأمن.
ويبرز الفائزون الـ 54 بسبب جاذبيتهم للسياح، ولكن أيضًا لأنهم يستفيدون من هذا الاهتمام لخلق فرص عمل، وتمكين الفئات الضعيفة، وتمويل التراث والحفاظ على البيئة، والتأكد من أن قراهم هي أماكن جذابة للسكان المحليين للعيش والعمل والاسترخاء.
وفازت 3 قرى سياحية في إفريقيا كانت دهشور وسيوة من بينها بينما فازت قرية ليفيس في إثيوبيا.وإليكم القائمة الكاملة:
أفريقيا: دهشور، مصر؛ قرية ليفيس، إثيوبيا؛ سيوة، مصر.
الأمريكتين: بارانكاس، تشيلي؛ كاليتا تورتيل، شيلي؛ تشاكاس، بيرو؛ تشافين دي هوانتار، بيرو؛ فيلانديا، كولومبيا؛ هيغيراس، المكسيك؛ وخالبا دي كانوفاس، المكسيك؛ لا كارولينا، الأرجنتين؛ أوميتلان دي خواريز، المكسيك؛ أوياكاتشي، الإكوادور؛ بيسكو إلكي، تشيلي؛ بوزوزو، بيرو؛ تاكيلي، بيرو؛ زاباتوكا، كولومبيا.
أوروبا: كانتافيجا، إسبانيا؛ إريسيرا، البرتغال؛ ليريسي، إيطاليا؛ مانتيجاس، البرتغال؛ موركوت، سويسرا؛ أوناتي، إسبانيا؛ أوردينو، أندورا؛ كانتافيجا، إسبانيا؛ سان أورسان، سويسرا؛ شلادمينج، النمسا؛ سيغوينزا، إسبانيا؛ سلوني، كرواتيا؛ سورتيلها، البرتغال؛ سانت أنطون أم أرلبيرج، النمسا؛ توكاج، المجر؛ فاليني، مولدوفا؛ فيلا دا مادالينا، البرتغال.
آسيا: سيلا، الأردن؛ بيي، اليابان؛ دوردو، الهند؛ دونغبايك، جمهورية كوريا؛ دوما، لبنان؛ هاكوبا، اليابان؛ هوانجلينغ، الصين؛ كاندوفان، إيران؛ موسان، جمهورية كوريا؛ أوكو-ماتسوشيما، اليابان؛ بنجليبوران، إندونيسيا؛ وساتي، كازاخستان؛ سيهوا، جمهورية كوريا؛ سنتوب، أوزبكستان؛ شيراكاوا، اليابان؛ شيرينس، تركيا؛ وتان هوا، فيتنام؛ شيجيانغ، الصين؛ زاغانا، الصين؛ تشوجياوان، الصين.
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