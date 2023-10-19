شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة مكسيكية عن فيديو محمد صلاح: بدأ المواجهة لدعم فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت صحيفة إكسيلسور المكسيكية علي مقطع الفيديو الذى صوره نجم ليفربول والمنتخب الوطني محمد صلاح ، والذى دعا خلاله لوقف القتال الدائر في قطاع غزة والأراضي المحتلة.

وقالت الصحيفة المكسيكية إن صلاح "بدأ القتال والمواجهة لدعم فلسطين"، وأشارت إلى دعوته السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وإنهاء "المجازر" لإسرائيل، وقالت صحيفة إكسيلسور المكسيكية إن صلاح بدأ القتال ودعم فلسطين.

وقال صلاح في مقطع فيديو شاهده الملايين من المتابعين على إنستجرام: "ليس من السهل دائما التحدث في مثل هذا الوقت، كان هناك الكثير من العنف والكثير من الألم والوحشية".

وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح يعد أحد أكثر الرياضيين شعبية في العالم العربى، وقال "من غير المحتمل أن نشهد التصعيد في الأسابيع الأخيرة ، كل الأرواح مقدسة ويجب حمايتها ، والمجازر يجب أن تتوقف".

وقال صلاح عن هجوم مستشفى المعمدانى إن "المشاهد في المستشفى كانت مروعة. شعب غزة بحاجة ماسة إلى الغذاء والماء والإمدادات الطبية"، ودعا زعماء العالم إلى "تجنب المزيد من قتل الأرواح البريئة.