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الرئيس السيسي فى مقدمة مستقبلي العاهل الأردنى فور وصوله مطار القاهرة

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القاهرة - سامية سيد - وصل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، إلى مطار القاهرة، وكان فى مقدمة مستقبليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كان الملك عبدالله الثاني، قد غادر الأردن، متوجها إلى القاهرة في زيارة يلتقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي لبحث سبل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة، والذي أوقع مئات الشهداء وآلاف الجرحى في صفوف الفلسطينيين، وأحدث دمارًا في منازلهم وممتلكاتهم وبالمؤسسات العامة والخاصة، كان أخرها استهداف مستشفى المعمداني في القطاع، وسقوط أكثر من 1000 شهيد فلسطيني بينهم أطفال ونساء.

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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