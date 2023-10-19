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العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى يصل القاهرة لبدء قمة مصرية - أردنية

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القاهرة - سامية سيد - وصل العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني بن الحسين، إلى مطار القاهرة لبدء قمة مصرية - أردنية، وكان فى مقدمة مستقبلى ملك الأردن، الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

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وغادر الملك عبدالله الثاني، الأردن، متوجها إلى القاهرة في زيارة يلتقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي لبحث سبل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة، والذي أوقع مئات الشهداء وآلاف الجرحى في صفوف الفلسطينيين، وأحدث دمارًا في منازلهم وممتلكاتهم وبالمؤسسات العامة والخاصة، كان أخرها استهداف مستشفى المعمداني في القطاع، وسقوط أكثر من 1000 شهيد فلسطيني بينهم أطفال ونساء.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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