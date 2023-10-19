شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مطار مونبلييه فى فرنسا بسبب بلاغ جديد بوجود قنبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت السلطات الفرنسية، مطار مونبلييه، بعد بلاغ بوجود قنبلة في المطار وفقًا لمعلومات وصلت إلى محافظ المدينة.

وأكدت سلطات المطار، بحسب وسائل إعلام فرنسية إخلاء المحطات، كما أن عمليات أبراج المراقبة جارية، من أجل الحفاظ على سلامة المسافرين والموظفين، حيث يتواجد ضباط إنفاذ القانون في الموقع لإنشاء محيط أمني.

وفي الوقت الحالي، فإن رحلة الخطوط الجوية البريطانية المتجهة إلى لندن، والمقرر إقلاعها ظهر يوم الخميس من مونبلييه، هي الوحيدة التي تتأثر بهذا التنبيه، حسبما أشارت إدارة المطار.

وتعرضت عشرة مطارات فرنسية ، يوم الأربعاء، لتهديدات بوجود قنابل، وتم إخلاء مطارات ليل ونيس وليون وتولوز وبياريتز وباو وبوفيه ونانت ورين وستراسبورج.