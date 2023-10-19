شكرا لقرائتكم خبر عن بالدم بالروح أقصانا مش هيروح.. هتافات هندسة القاهرة تنديدًا بجرائم إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ردد طلاب كلية الهندسة بجامعة القاهرة، المشاركين فى الوقفة التضامنية بالكلية تنديدا بجرائم الاحتلال الاسرائيلى ضد المدنيين فى غزة عشرات الهتافات منها " الله اكبر الله اكبر، ومطالبنا هى هى مش عاوزين صهيونية، بنرددها جيل ورا جيل بنكرهك يااسرائيل، بالدم بالروح فلسطين، مش هتروح، فى الجنة ياشهيد وهتافات ضد أمريكا، وبالدم بالروح اقصانا مش هيروح"

أدى قيادات وطلاب كلية الهندسة بجامعة القاهرة، اليوم الخميس، صلاة الغائب على شهداء قطاع غزة بعد جرائم الاحتلال الإسرائيلى على المدنيين فى قطاع غزة.

وشارك فى أداء الصلاة الدكتور حسام عبد الفتاح عميد الكلية والدكتور محمد العطار وكيل كلية الهندسة والدكتور حسن تحسين والدكتور عماد الشربينى وعشرات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين بالكلية .

وتنفيذًا لقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تنكيس أعلام جامعة القاهرة حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأعربت جامعة القاهرة عن تضامنها مع المواقف الوطنية الشجاعة التي اتخذتها الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه أحداث غزة.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة كمؤسسة علمية وثقافية ومنبر للسلام في العالم، تتضامن مع أهالى قطاع غزة، وتدعو المجتمع العالمي إلى القيام بواجباته ودعم القضية الفلسطينية وإنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا وأسرهم.