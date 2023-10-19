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اتحاد طلاب عين شمس ينضم لمظاهرات التنديد بممارسات إسرائيل.. صور

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القاهرة - سامية سيد - انضم اتحاد طلاب جامعة عين شمس، لتظاهرة طلاب الجامعة، للتنديد بممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلى وقصف مستشفى المعمدانى فى غزة، والقصف المتواصل على قطاع غزة.

 

وحرص اتحاد الطلاب على دعم تظاهرة الطلاب بمكبرات الصوت وتشغيل الأغانى الوطنية الفلسطينية.

 

واستكمالا لحزمة الإجراءات التي اتخذتها جامعة عين شمس لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتنفيذًا لقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، أعلنت الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حالة الحداد، وتنكيس أعلام جامعة عين شمس حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

 

وحذر الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خطورة تصفية القضية الفلسطينية، قائلا: "تصفية القضية الفلسطينية أمر في غاية الخطورة.. لأننا نرى أن ما يحدث في غزة الآن ليس فقط حرص إسرائيل على توجيه عمل عسكري ضد حماس، إنما محاولة لدفع سكان المدنيين إلى اللجوء والهجرة الى مصر".

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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