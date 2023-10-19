شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إنشاء مدرسة نيل دولية بمحافظة السويس تضم 40 فصلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنشاء مدرسة جديدة بمحافظة السويس لتنضم إلى مدارس النيل الدولية بحي السويس، موضحة أنها تضم جميع المراحل التعليمية بها 40 فصلا على مساحة 11500 متر مربع، مضيفة أن هناك خطة للتوسع فى مدارس النيل الدولية ومدارس المتفوقين والمدارس الرسمية الدولية الحكومية فى إطار الحرص على تقديم خدمة تعليمية متميزة بأسعار بسيطة.

وقالت الوزارة: هناك 14 مدرسة للنيل بها 10 آلاف طالب وطالبة وهناك إقبال كبير على الالتحاق بمدارس النيل نتيجة لما حققته من نجاح كبير، وسوف تدخل مراحل جديدة في مدرستى الشروق والياسمين الخدمة حيث يدخل الصف الأول الثانوى في المدرستين الخدمة مع انطلاق العام الدراسى الجديد، على أن تدخل 4 مدارس جديدة الخدمة مع حلول العام الدراسى 2024،2025، وهى فروع بدر وأكتوبر والعاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مدارس النيل المصرية هى واحدة من المدارس التي تمنح شهادة مصرية دولية، ومدارس المتفوقين في العلوم والرياضيات والتي يصل عددها الآن إلى 21 مدرسة في 18 محافظة، مشيرًا إلى أن طلاب هذه المدارس يحصلون على جوائز دولية من خلال مشاركاتهم في العديد من المسابقات، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف التوسع في عدد تلك المدارس على مستوى الجمهورية.