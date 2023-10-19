شكرا لقرائتكم خبر عن قرار لوزارة التموين بنزع ملكية أراض لإنشاء منطقة تجارية بالدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية، قرارا لوزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 150 لسنة 2023 بنزع ملكية الأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1975 لسنة 2020 المعدل بالقرار رقم 949 لسنة 2021، والمبين موقعها وحدودها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين اللازمة لتنفيذ مشروع إقامة المنطقة التجارية اللوجستية بقرية سرسق - مركز طلخا بمحافظة الدقهلية لصالح جهاز تنمية التجارة الداخلية.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين على مدار الفترة الماضية من إنشاء العديد من المناطق التجارية بالمحافظات المختلفة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في المناطق اللوجستية والتجارية لتوفير السلع الغذائية وتقليل تداول حلقات المنتجات الغذائية ،وطوال فترة جائحة كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية لم تشهد الأسواق المصرية أى نقص في السلع الغذائية رغم تعرض كبرى الدول من أزمات تتعلق بأزمات نقص السلع الغذائية .

واعتمدت وزارة التموين على خطة تضمنت العديد من المحاور ومنها نجاح الوزارة ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية في التوسع في السلاسل التجارية الكبرى وتنفيذ العديد من المشروعات التجارية والمناطق اللوجستية المحافظات المختلفة من أجل تقليل حلقات تداول السلع والمنتجات الغذائية والقضاء على هدر المنتجات نتيجة نقل السلعة من محافظة إلى أخرى ثم عودتها إلى نفس المحافظة المنتجة للسلعة، ما يزيد تكاليف النقل وبالتالي تزيد من السعر النهائي للمنتج ومن المستهدف أن تساهم المشروعات التجارية الجاري إنشاؤها في تخفيض أسعار السلع نتيجة تقليل حلقات تداول المنتجات.