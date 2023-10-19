شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يشيد بمواقف مصر والأردن الداعمة للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أشاد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي بالدور المصري والأردني في دعم القضية الفلسطينية، موضحا أن ما يرتكب من انتهاكات لا تتحمله إسرائيل فقط وإنما المجتمع الدولي الذي غض الطرف عنها.
وفند العسومى في كلمته أمام اجتماع لجنة فلسطين بالبرلمان العربي، ادعاءات الاحتلال الذي أنكر تورطه في قصف المستشفى المعمداني، موضحا أن الصواريخ التي قامت بالقصف لا يمتلكها الفلسطينيون.
وكانت قد انطلقت جلسة لجنة فلسطين المنعقدة بمقر البرلمان العربي، اليوم الخميس، بإدانة القصف على مستشفى المعمداني بقطاع غزة، والتي تمثل مواصلة الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال، واستهل رئيس البرلمان العربي عادل العسومي جلسته بالوقوف دقيقة حداد على شهداء فلسطين.
واعتبر العسومي أن استمرار القصف وقطع الخدمات عن سكان القطاع تمثل استنكارا دوليا، واصفا قصف مستشفى المعمداني هو بمثابة جريمة ابادة جماعية، مطالبا بوقف القصف وتسيير وصول المساعدات.
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