شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يشيد بمواقف مصر والأردن الداعمة للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي بالدور المصري والأردني في دعم القضية الفلسطينية، موضحا أن ما يرتكب من انتهاكات لا تتحمله إسرائيل فقط وإنما المجتمع الدولي الذي غض الطرف عنها.

وفند العسومى في كلمته أمام اجتماع لجنة فلسطين بالبرلمان العربي، ادعاءات الاحتلال الذي أنكر تورطه في قصف المستشفى المعمداني، موضحا أن الصواريخ التي قامت بالقصف لا يمتلكها الفلسطينيون.