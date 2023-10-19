شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الجلسة الطارئة لمجلس النواب لمناقشة الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الجلسة الطارئة لمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، وذلك لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضى الفلسطينية، عملا بالفقرة الأخيرة 277 من اللائحة الداخلية للمجلس.

والتى تنص على: لرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة كلما اقتضت الحاجة ذلك، أو بناء علي طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء.

وقد اكتست قاعة المجلس بالشال الفلسطيني، واللون الأسود والأعلام الفلسطينية، الجلسة الطارئة العامة لمجلس النواب اليوم الخميس، لنظر تداعيات الأحداث في غزة، وارتدى النواب الشال الفلسطيني كما حملوا الأعلام الفلسطينية.

وقال المستشار أحمد سعد رئيس الجلسة، إن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، كان يشارك فى مؤتمر البرلمانى ببغداد وكان مفترض حضور ه قبل الجلسة الا ان ظروف الطيران حالت دون ذلك.

يأتى انعقاد الجلسة وسط تأييد شعبى جارف لموقف القيادة السياسية المصرية تجاه العدوان الاسرائيلي على غزة ورفض الرئيس السيسي التهجير الأسرى لأهل غزة إلى سيناء ورفضه فتح معبر رفح لدخول الأجانب بدون دخول المساعدات الانسانية لأهل غزة.

وكان مجلس الشيوخ قرر امس خلال جلسته الطارئة تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسى فى اتخاذ الإجراءات التى يراها لحماية الأمن القومي المصري ودعم القضية الفلسطينية.