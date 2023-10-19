شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يقف دقيقة حداد على شهداء فلسطين فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا المستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب، أعضاء المجلس للوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء أشقائنا من الفلسطينين فى غزة بعد الانتهاكات الإسرائيلية التى شهدها القطاع على مدار الأيام الماضية.

جاء ذلك فى بداية الجلسة الطارئة التى دعا إليها مجلس النواب اليوم الخميس، وذلك لنظر تداعيات التعيد الإسرائيلى ضد أشقائنا فى فلسطين وبعد مذبحة المستشفى المعمدانى فى غزة.

وأكد المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، أن ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسى من تحركات سياسية وإنسانية تجاه الأحداث الدامية بالدولة الفلسطينية هى تحركات لا تبنع إلا من قائد رشيد وقائد جسور هدفه الأسمى إعلاء الحق ولا يخشى فيه لومة لائم.

وأضاف أن الرئيس السيسي هو تجسيد لضمير الأمة المصرية، تلك الأمة التى ناضلت ومازالت تناضل من أجل السلام، وتحسن استخدام قوتها فى الدفاع عن الوطن وليس فى العدوان على الغير، أن العنف والسلام نقيضان لا يجتمعان فى بيئة واحدة ولا تبدى نفعا المواقف المزدوجة أو المرتعشة ويحدد هل سيكون نصيرا للسلام أو سيكون مغصوب العينين.