شكرا لقرائتكم خبر عن الشال والعلم الفلسطينى يتصدران الجلسة الطارئة لمجلس النواب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر الشال الفلسطيني، واللون الأسود والأعلام الفلسطينية، الجلسة الطارئة العامة لمجلس النواب اليوم الخميس، لنظر تداعيات الأحداث في غزة، وارتدى النواب الشال الفلسطيني كما حملوا الأعلام الفلسطينية، بينما ارتدت النائبات ملابس سوداء تعبيرا عن تضامنهم الكامل مع القضية الفلسطينية.

وبدء توافد أعضاء مجلس النواب، لعقد جلسة طارئة ظهر اليوم، لبحث تداعيات الأوضاع في فلسطين، ودعم مجهودات الدولة المصرية المستمرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين.