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الشال والعلم الفلسطينى يتصدران الجلسة الطارئة لمجلس النواب.. صور

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القاهرة - سامية سيد - تصدر الشال الفلسطيني، واللون الأسود والأعلام الفلسطينية، الجلسة الطارئة العامة لمجلس النواب اليوم الخميس، لنظر تداعيات الأحداث في غزة، وارتدى النواب الشال الفلسطيني كما حملوا الأعلام الفلسطينية، بينما ارتدت النائبات ملابس سوداء تعبيرا عن تضامنهم الكامل مع القضية الفلسطينية.

 

وبدء توافد أعضاء مجلس النواب، لعقد جلسة طارئة ظهر اليوم، لبحث تداعيات الأوضاع في فلسطين، ودعم مجهودات الدولة المصرية المستمرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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