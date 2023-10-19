رئيس وزراء بريطانيا: نأمل فى مزيد من التقدم فى توصيل الغذاء والدواء إلى غزة

القاهرة - سامية سيد - أعرب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، عن سعادته بقرار السماح لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مضيفا: "نأمل فى إحراز المزيد من التقدم في توصيل الغذاء والماء والدواء الضرورى إلى غزة".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

كان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أعرب عن استعداد بلاده لإرسال المزيد من المساعدات إلى المنطقة، وقال:"نأمل في إحراز المزيد من التقدم في توصيل الغذاء والماء والدواء الضروري... والسماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة".